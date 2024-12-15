مصدر شرطوي:نقل (150) شرطيا من محافظة صلاح الدين إلى الحدود العراقية السورية

مصدر شرطوي:نقل (150) شرطيا من محافظة صلاح الدين إلى الحدود العراقية السورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، ان 150 منتسبا من شرطة المحافظة باشروا في مهام حماية الحدود العراقية – السورية ضمن توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري لتعزيز أمن الحدود.وأبلغ المصدر ، أنه “بناءً على توجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل ‏‎قائد شرطة محافظة صلاح الدين توجهت قوة من أفواج طوارئ قيادة شرطة محافظة صلاح الدين للمعايشة ضمن تشكيلات قيادة قوات حرس حدود المنطقة السادسة لمدة 15 يوما”.وأضاف المصدر أن” 150 منتسبا باشروا مهام حماية الحدود ضمن الحدود العراقية – السورية”، مبينا أن “القوة هي اسناد القطعات المنتشرة على طول الشريط الحدودي”.

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