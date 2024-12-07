مصدر عسكري:دخول بعض قوات الجيش السوري داخل العراق هربا من قتال جبهة تحرير الشام

مصدر عسكري:دخول بعض قوات الجيش السوري داخل العراق هربا من قتال جبهة تحرير الشام
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  افاد مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، أن المئات من عناصر الجيش السوري المنسحبة من القتال الدائر مع الفصائل المسلحة قد دخلت الأراضي العراقية وتحديدا من معبر القائم الحدودي غربي البلاد ،وقال المصدر ، إن “اكثر من 1500 جندي وضابط في الجيش السوري دخلوا الأراضي العراقية بعد السماح لهم بالدخول من الجانب العراقي”.وأشار الى أن “السماح بدخولهم الاراضي العراقية جاء بسبب توتر الأوضاع في سوريا”.كما لفت المصدر الى أن جميع الفصائل الشيعية العراقية التي كانت تتواجد في البو كمال ايضا دخلت الحدود العراقية بعد السماح لهم من الجانب العراقي.وفي ظل التطورات الحاصلة على الساحة، باشرت قيادة عمليات غرب نينوى المتمثلة بقيادة الفرقة المشاة الـ15 والفرقة المشاة الـ20 بإعادة انتشارها على الشريط الحدودي العراقي السوري من قضاء ربيعة الى سنجار بعد وصول قطعات اضافية مدرعة لتعزيز إسناد قوات الحدود الماسكة لقاطع المسؤولية.

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