مصدر عسكري: إعفاء الأمين العام لوزارة الدفاع للشؤون المدنية من منصبه

مصدر عسكري: إعفاء الأمين العام لوزارة الدفاع للشؤون المدنية من منصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في وزارة الدفاع، الخميس، بإعفاء الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل الحيدري من التيار الصدري من منصبه لفساده وتكليف بديلا عنه. وقال المصدر ، ان “وزير الدفاع ثابت العباسي، امر بسحب يد الأمين العام لوزارة الدفاع جبار الحيدري من مهامه”.

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