مصدر قضائي:الحكم بالإعدام لقاتل الدكتور الهاشمي

مصدر قضائي:الحكم بالإعدام لقاتل الدكتور الهاشمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر في مجلس القضاء الأعلى،اليوم الاحد،، إن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان بقتل الهاشمي.بدوره أكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن ” محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم ( احمد حمداوي عويد ) عن جريمة قتل الخبير الامني (هشام الهاشمي)”.وأضاف أن ” المحكمة اصدرت قرارها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم دمج ينتمي الى ميليشيا كتائب حزب الله عمره 36 عاما.ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن إلى إيران على يد الميليشيا أعلاه إلا أن السلطات العراقية نفت تلك الأنباء.

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