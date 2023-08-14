مصدر قضائي:حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق

مصدر قضائي:حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.وقال مصدر قضائي، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.

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