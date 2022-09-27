مصدر كردي:إقرار قانون النفط والغاز مقابل انضمام حزب بارزاني إلى ائتلاف إدارة الدولة
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ,الثلاثاء , عن الشروط التي وضعها الحزب مقابل التوقيع على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة، فيما أشار الى ان الاتفاق ب شان مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية لم يحسم بشكل نهائي . وقال المصدر ، ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع شروطا مقابل التوقيع على وثيقة إدارة الدولة منها الازام القوى السياسية التصويت على قانون النفط والغاز وتطبيق المادة (140) وعدم التجاوز على مستحقات الإقليم المالية , فضلا على ان يكون رئيس الوزراء المقبل لجميع العراقيين وحل البرلمان يجب ان يكون وفق الأطر الدستورية ” . وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان “الاتفاق بشان مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية لم يحسم بشكل نهائي”.