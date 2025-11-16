مصدر كردي:اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية بعد المصادقة على النتائج الانتخابية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي كردي مسؤول، اليوم الأحد، عدم وجود أي تحرك سياسي داخل البيت الكردي بشأن اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن أي خطوات فعلية لن تنطلق قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات النيابية.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،  إن “الكتل السياسية الكردية لم تدخل حتى الآن في أي نقاشات أو تفاهمات تتعلق بحسم شخصية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية”، مبيناً أن “التحركات ستبدأ فور حسم النتائج بشكل رسمي من قبل المحكمة الاتحادية”.وأضاف أن “منصب رئيس الجمهورية يُعد استحقاقاً للمكون الكردي، إلا أن اختيار المرشح يحتاج إلى تفاهمات أوسع تشمل القوى السياسية خارج المكون أيضاً”، مرجحاً أن “تشهد الحوارات الكردية تعقيدات شبيهة بما تواجهه بقية المكونات في ملفي رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء”.وأشار المصدر إلى أن القوى الكردية تمر بمرحلة سياسية معقدة نتيجة عدم اتفاقها على تشكيل حكومة إقليم كردستان منذ قرابة عام.

