آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
البارزاني:حزبنا الأول على العراق انتخابيا وتشكيل الحكومة الاتحادية تستند على التحالف معنا وتنفيذ مطالبنا
تحالف السيادة:الشمري المرشح الأفضل لرئاسة الحكومة المقبلة
مصدر إطاري:قانون الحشد الجديد سيُقر في الدورة البرلمانية المقبلة
مصدر كردي:اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية بعد المصادقة على النتائج الانتخابية
مصدر إطاري يستبعد تشكيل حكومة جديدة بالقريب العاجل
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
ائتلاف النصر:العراق بحاجة إلى رئيس حكومة قادر على معالجة أزمات البلد القاسية
المياه النيابية:السوداني لايستطع فتح فمه أمام تركيا وهي تحارب العراق مائياً
نائب:فساد السوداني وحكومته في قطاع السكك كارثي
-
- رياضية
- تحقيقات
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
-
- متابعات خاصة
الف مبروك للمال السياسي الذي انتصر في الانتخابات البرلمانية
تشكيل الحكومة المقبلة وفق آلية المحاصصة وتكرار المشهد البائس
تقرير أمريكي:النفوذ الإيراني في العراق لم ينكسر بل تغيّرت أدواته
الاتفاقية المائية مع تركيا : برميل ماء مقابل برميل نفط
البرلمان العراقي مفرخة الفاسدين وإعادة إنتاج نفس القوى المتنفذة
-
- منوعات
- صورة وتعليق
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
تحالف تصميم: البصرة “طابو”لأسعد العيداني سيبقى محافظا لها رافضا الدخول للبرلمان
مصدر حشدوي:الفوز الكبير لأحزابنا في الانتخابات سيعزز من دور المقاومة الإسلامية
المرصد الأخضر:تركيا رفضت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات بحسب إتفاق الذل مع السوداني
شبكات المراقبة الانتخابية:41% هي نسبة المشاركة في الانتخابات
-
- اذاعة INN