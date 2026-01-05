مصدر كردي: أسرة البارزاني تتقاضى رواتب (28) ألف موظفاً وهمياً شهرياً

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
العيداني يتجاوز على الدستور والقانون دون محاسبة
الاجتماعات الإطارية فارغة وبلا معنى ولم تحسم من هو رئيس الحكومة المقبلة
ميليشيا كتائب حزب الله تعلن استعدادها لتدريب الجيش العراقي والمقاومة الإسلامية باقية ومستعدة لمقاتلة أمريكا!!!
حزب بارزاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية
السوداني يؤكد على “ضرورة استكمال عملية البناء والتنمية الاقتصادية”
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العيداني يتجاوز على الدستور والقانون دون محاسبة
ميليشيا كتائب حزب الله تعلن استعدادها لتدريب الجيش العراقي والمقاومة الإسلامية باقية ومستعدة لمقاتلة أمريكا!!!
مزاد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وصل إلى (46) مرشحاً
المقاومة الإسلامية الحشدوية في العراق: لن نخضع لسلطة الحكومة ولن نسلم سلاحنا
الرئيس رشيد: الشهادة من أجل إيران الحبيبة شرف عظيم!!!!!
-
- اذاعة INN