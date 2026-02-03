مصدر كردي: الإطار منح حزبي بارزاني وطالباني (3)أيام لحسم منصب رئيس الجمهورية وخلاف ذلك البرلمان

مصدر كردي: الإطار منح حزبي بارزاني وطالباني (3)أيام لحسم منصب رئيس الجمهورية وخلاف ذلك البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر قيادي كردي، الثلاثاء، أن وفد الإطار التنسيقي منح الحزبين الكرديين، اليكتي والبارتي ، مهلة ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن مرشح منصب رئاسة الجمهورية، أو الاتجاه إلى خيار الفضاء الوطني لحسم عملية الانتخاب.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ، إن “لقائي وفد الإطار التنسيقي مع قيادتي الحزبين في أربيل والسليمانية كانت صريحة، حيث استمع الوفد إلى وجهات نظر الطرفين، قبل أن يطرح رؤيته الخاصة لمعالجة الأزمة السياسية القائمة”.وأضاف أن “وفد الإطار شدد على ضرورة إنهاء الخلاف والتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانسداد، وتم إبلاغ الحزبين بمنحهما مهلة ثلاثة أيام، إما للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، أو المضي بمرشحين يتم التصويت على أحدهما داخل الفضاء الوطني”.وأشار المصدر إلى أن “وفد الإطار أنهى مباحثاته بعد التأكيد على أهمية حسم الملف في أقرب وقت، لما له من انعكاسات على المسار السياسي العام”.يذكر أن وفد الإطار التنسيقي، الذي ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس تحالف الأساس محسن المندلاوي، وصل يوم أمس إلى أربيل والسليمانية، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع قيادات الحزبين الكرديين في إطار الجهود الرامية إلى حل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية. 

