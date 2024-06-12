مصدر كردي حكومي:(27) تريليون دينار حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية

مصدر كردي حكومي:(27) تريليون دينار حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، عن حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم المطالبة بتسديدها للحكومة الاتحادية.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “حجم الديون التي بذمة حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية هي 27 تريليون دينار، بينها 3 تريليونات مطالبة بسدادها للشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان”.وأضاف، إن “الديون التي بذمة الإقليم تنقسم ما بين ديون داخلية وخارجية وأغلبها لشركات وبنوك ورجال أعمال لم تسدد لهم الحكومة مستحقاتهم لقاء المشاريع التي قاموا بإنجازها، خاصة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم بعد سنوات سيطرة داعش وقطع الموازنة”.ومنذ العام 2016، تعمل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي على تسوية المستحقات المالية لإقليم كردستان، الا ان التقدم في هذا الملف “بطيء جدا” بسبب “انعدام الثقة” بين الجانبين، كما يرى مراقبون.

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