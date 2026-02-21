مصدر كردي: في العراق لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء في ظل الحكم الإيراني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل مصدر قيادي كردي، السبت، الإطار التنسيقي والقوى السنية المسؤولية الأكبر في حسم أزمة انتخاب رئيس الجمهورية المتعثرة، مشيراً إلى أن تماسك هذه القوى كفيل بإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة.وقال المصدر ، إن “حضور نواب الإطار التنسيقي والكتل السنية إلى جلسة البرلمان يحقق النصاب القانوني اللازم للمضي بالعملية الانتخابية، وهو ما سيضع القوى الكردية في موقف حرج أمام الرأي العام والمجتمع الدولي”.وأضاف أن “هذا الحراك، في حال تحققه، سيجبر الحزبيين الكرديين  الديمقراطي والاتحاد الوطني ، على التخلي عن التصلب في المواقف والتوصل إلى اتفاق سريع بشأن مرشح تسوية لمنصب رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “الكرة الآن في ملعب القوى الشيعية والسنية لممارسة ضغط حقيقي لإنهاء هذا الملف”.وتشهد الساحة السياسية ترقباً شديداً مع استمرار الخلاف الكردي – الكردي حول المرشح للمنصب السيادي، وسط دعوات متكررة من الإطار التنسيقي لضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية لتجنب الفراغ الإداري. 

