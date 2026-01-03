مصدر كردي مسؤول:حزب بارزاني شكل وفداً لحسم منصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع المكتب السياسي للحزب برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مشيراً إلى صدور قرار بتشكيل وفد رفيع للبدء بمفاوضات رسمية مع القوى السياسية بشأن منصب رئيس جمهورية العراق.وقال المصدر، إن “المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عقد، قبل ظهر اليوم السبت، اجتماعاً بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وحضور نائبيه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، لمناقشة جملة من الملفات السياسية الراهنة، وعلى رأسها استحقاق منصب رئيس الجمهورية في بغداد”.وأضاف أن “الحزب لم يحدد لغاية الآن أي اسم لشغل المنصب”، مبيناً أن “التوجه الحالي يركز على اختيار شخصية تحظى بإجماع وتوافق وطني من قبل شعب كوردستان والقوى السياسية الكوردية”.وأوضح المصدر المسؤول أن “الاجتماع أفضى إلى قرار بتشكيل وفد تفاوضي سيبدأ جولات مباحثات خلال اليومين المقبلين مع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان”، لافتاً إلى أن “الهدف من هذه التحركات هو الوصول إلى اتفاق على (مرشح مشترك) يمثل الكورد في بغداد”.

