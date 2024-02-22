مصدر محلي:استقالة عضو مجلس محافظة نينوى عن حزب بارزاني

مصدر محلي:استقالة عضو مجلس محافظة نينوى عن حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فارس البريفكاني، اليوم الخميس، استقالته من المجلس بسبب “ظروف شخصية”.وقال مصدر محلي ، إن “مجلس نينوى صوت على الاستقالة بالأغلبية”.من جانبه قال البريفكاني، إن “استقالته جاءت لاسباب شخصية “.

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