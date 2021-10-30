مصدر مخول من ملا بختيار يؤكد على وضع السم له وسيرفع دعوى قضائية بذلك

مصدر مخول من ملا بختيار يؤكد على وضع السم له وسيرفع دعوى قضائية بذلك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مصدر مقرب من القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار يوم السبت أن بعض الأخبار التي تم تداولها حول عملية إطعامه السُم صحيحة .ووفقا للمصدر: فإن هذا التوضيح صدر بالتشاور مع الملا بختيار شخصيا والذي ابدى موافقته على نشر المعلومات الآتية رسميا.وأشار المصدر في التوضيح الصادر من مكتب الملا بختيار في برلين، إن الأخير خضع لفحوصات دقيقة وعلمية في أكثر المستشفيات تطوراً في الأردن مستشفى (الخالدية)، ومستشفى (ڤیڤانتيست) في برلين، وهما متخصصان في قضايا الشرطة للتحقيق بمثل هذه الجرائم، مشيرا إلى أن الادلة العملية أثبتت ان الملا بختيار قد ُسقي السم.وأوضح أنه بعد أسبوعين من ظهور النتائج قدّم كل الأدلة إلى الرأي العام والاتحاد الوطني الكوردستاني، والأحزاب المناضلة في كوردستان والعراق فضلا عن القنصليات والسفارات.ولفت المصدر إلى أن الملا بختيار ينتظر انعقاد اجتماع عاجل المجلس السياسي الأعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمكتب السياسي للحزب حول هذه الجريمة، وبعد ذلك سيقدم شكوى إلى محكمة كوردستان إضافة إلى أنه سيرفع شكوى ايضا لدى محاكم دول الغرب ، فضلا عن إبلاغ منظمات إنسانية ودولية مختلفة.ونوه المصدر إلى أن الملا بختيار لن يتهم أي شخص أو طرف، لكن الأدلة الأولية المتاحة بيد بافل طالباني، وخسرو گول محمد المسؤول الحالي للمعلومات في الاتحاد الوطني، وعدد من الأصدقاء والمقربين من الأسرة أبلغوه بأن هذه الجريمة قد أُرتكبت منذ فترة طويلة وليست من شهرين أو ثلاثة أشهر.وتابع المصدر بالقول إنه “كما أكدنا بعد عودة الملا بختيار وبعد عقد الاجتماعات الرسمية سيبلغ الرأي العام الرسمي في الداخل والخارج بخطاب رسمي ومكتوب حول ملابسات الحادث.

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