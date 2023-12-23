مصدر مسؤول:استقدام مسؤول في بلدية الانبار من قبل النزاهة

مصدر مسؤول:استقدام مسؤول في بلدية الانبار من قبل النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مسؤول في محافظة الانبار ،السبت، بصدور امر استقدام بحق مسؤول محلي وقيادي في حزب تقدم لتورطه بملفات فساد اثناء توليه المناصب القيادية .وقال المصدر ، إن ” النزاهة اصدرت امر باستقدام للمسؤول المالي في دائرة بلديات الأنبار والقيادي في حزب تقدم عصام الدليمي على خلفية تورطه بملفات فساد واستحواذه على مبالغ مالية ضخمة بطريقة غير قانونية “.واضاف المصدر ان “هيئة النزاهة عممت مذكرة استقدم بحق الدليمي الى القوات الامنية وحضوره الى جهة الطلب”.وبين، ان “عدد من المعتقلين من مدراء الدوائر الحكومية وموظفين ممن اعتقلوا سابقا اعترفوا على شخصيات اخرى متورطين بملفات فساد ورشى وابتزاز مالي وتزوير سيتم ملاحقتهم واحالتهم الى القضاء”.وأشار الى ان “معلومات تؤكد هروب عدد من قيادات حزب تقدم باتجاه المحافظات الشمالية قبيل تنفيذ اوامر اعتقال بحقهم”.واكد، ان “الانباء التي تحدثت عن إطلاق سراح عدد من المتورطين بملفات فساد من قبل لجان النزاهة عارية عن الصحة”.يشار الى ان قوة امنية قادمة من بغداد اعتقلت في وقت سابق مدير بلديات الانبار الاسبق عماد الدليمي لتورطه بملفات فساد”.

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