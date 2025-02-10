مصدر مسؤول:توطين الرواتب في البنوك الاتحادية مقابل إنهاء اعتصام السليمانية

مصدر مسؤول:توطين الرواتب في البنوك الاتحادية مقابل إنهاء اعتصام السليمانية
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 السليمانية / شبكة أخبار العراق- قال مصدر مسؤول ،الاثنين، إن “المعتصمين حددوا شرطا على حكومة الإقليم لغرض إنهاء الاعتصام المستمر منذ 14 يوما أمام مبنى الأمم المتحدة في السليمانية”.وأضاف أن “الشرط الوحيد لإنهاء الاعتصام هو صرف رواتب شهر 12 من العام الماضي، وبعدها سيفض الاعتصام، وتعود الكوادر التربوية للدوام في المدارس، ومن ينتظرون إجراءات التوطين في المصارف الاتحادية حصرا وليس في بنوك العائلة البارزانية “.وتوجه العشرات من المعلمين والمدرسين المحتجين في السليمانية يوم أمس الأحد، إلى مدينة أربيل، لغرض التظاهر في عاصمة الإقليم.وقال مراسلنا، إن “العشرات من المحتجين من الكوادر التربوية توجهوا إلى مدينة أربيل، لغرض التظاهر هناك أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، وللمطالبة بتوطينها على المصارف الاتحادية”.وأفاد مصدر امني، يوم امس الأحد أن “القوات الأمنية في كردستان استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المعلمين المتظاهرين في سيطرة (ديكله) مدخل مدينة أربيل واصابة عدد كبير منهم”.وأشار، الى ان “هناك عدة حالات عنف وقعت بين المحتجين والقوات الأمنية عند سيطرة (ديكله) بالقرب من أربيل”.ويستمر إضراب الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وإعادة العمل بترفيعاتهم، وتوطين رواتبهم في البنوك الاتحادية حصراً.

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