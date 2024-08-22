مصدر مسؤول:رفض تركماني لدعوة رئيس مجلس كركوك للاجتماع

مصدر مسؤول:رفض تركماني لدعوة رئيس مجلس كركوك للاجتماع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن رئيس المجلس دعا إلى عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مواضيع تخص اللجان وتشكيلها، فيما حذرت الجبهة التركمانية من توزيع رئاسات اللجان على الكتل دون علم أعضائها.وقال المصدر، إن “رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم حافظ دعا أعضاء المجلس للحضور يوم السبت المقبل لغرض توزيع اللجان حسب المسؤوليات ومناقشة جملة من المواضيع التي تخص عمل المجلس”.وأضاف أن “جدول أعمال الجلسة تضمن دعوة المكون التركماني لتقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب في اللجان التي تم تخصيصها للمكون”.من جانبه، اعتبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، في بيان ، أن عقد الجلسة هو “إمعان في استهداف المكون التركماني”، وتحديد يوم السبت لعقد الجلسة رغم أنه عطلة رسمية، يأتي “لإكمال ما بدأوا به من خروقات في فندق الرشيد”.وتابع “ومن ضمن فقرات جدول الأعمال دعوة المكون التركماني لتقديم أسماء مرشحين لشغل المناصب، ونؤكد لرئاسة المجلس أن المخول الوحيد لتقديم الأسماء هي قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة علماً أن للقائمة دعوى منظورة أمام القضاء، ولا يمكن اتخاذ أي خطوة قبل صدور القرار القضائي”.وأكد توران “نحن نثق بالقضاء العراقي العادل، ولم نطلع على أي وثيقة لاتفاقية حكومة فندق الرشيد، وأن المصلحة الإستراتيجية للشعب التركماني هو أساس قرارنا للمرحلة المقبلة”.

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