مصدر مسؤول:عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم للشهر الماضي لسرقة (56) مليار دينار من قبل حكومة مسرور

مصدر مسؤول:عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم للشهر الماضي لسرقة (56) مليار دينار من قبل حكومة مسرور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول، اليوم الاحد (5 آيار 2024)، عن سبب عدم قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب شهر نيسان لموظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى إن بغداد لم تعرف سبب مطالبة الإقليم بزيادة مبالغ الرواتب.وقال المصدر ، إن “حكومة الإقليم وبقوائم رسمية، طالبت برواتب أشهر كانون الثاني وشباط وآذار بمبلغ قدره 913 مليار دينار”، مبيناً أن “وزارة المالية الاتحادية قامت بصرفها، الا ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان طالبت بـ 969 مليار دينار كرواتب بقائمة الموظفين لشهر نيسان أي بفارق 56 مليار عن رواتب الأشهر الأخرى”.وأضاف، أنه “لم يعرف حتى الان سبب زيادة هذا المبلغ رغم انه لا يستخدم لترفيعات الموظفين ولا توجد اية ترفيعات للموظفين في الإقليم حاليا”.وتابع، أنه” عند سؤال الوفد التقني الكردي الذي زار بغداد قبل أيام لم يكُ لديه اي جواب يقنع به وزارة المالية الاتحادية عن الزيادة في قائمة رواتب شهر نيسان، ولذلك امتنعت وزارة المالية حتى اليوم عن صرف رواتب شهر نيسان بتلك القوائم”.

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