مصدر مسؤول:نقل مشرفا تربويا بسبب انتقاده للحلبوسي

مصدر مسؤول:نقل مشرفا تربويا بسبب انتقاده للحلبوسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الخميس، بصدور قرار نقل وتوبيخ مشرفا تربويا اثر مشاركته لمنشور ينتقد حزب تقدم وادارته لشؤون محافظة الانبار.وقال المصدر ، ان “حزب تقدم أقدم على نقل وتوبيخ مشرفا تربويا في مديرية تربية الانبار على خلفيه مشاركته لمنشور ينتقد حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وادارته لشؤون المحافظة ما دعا المسؤولين في الحكومة المحلية الى معاقبته ونقله ردا على تصرفاته “.واضاف المصدر ان”المشرف التربوي استغرب من هذا الاجراء الغير قانوني مطالبا رئيس الوزراء ووزير التربية بالتدخل من اجل انصافه والغاء نقله وتوبيخه كونه لم يرتكب اي مخالفة قانونية في مهام عمله الوظيفي، مبينا ان “العقوبة جاءت بشكل تعسفي تظهر بطش الحزب الحاكم وممارسة عمليات تكميم الافواه واعتقال كل من يثبت انتقاده لاداء الحزب والحلبوسي “.يشار الى ان عدد من الصحفيين ومواطنين تعرضوا للاعتقال على خلفية انتقادهم لحزب تقدم والحلبوسي واحالتهم للقضاء بتهم كيدية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *