مصدر مسؤول:هروب النائب السابق محمد الدايني خارج العراق

مصدر مسؤول:هروب النائب السابق محمد الدايني خارج العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة اربيل شمال العراق ,اليوم السبت، عن هروب النائب محمد الدايني الى خارج العراق اثر صدور اوامر باعتقاله من قبل المحاكم القضائية المختصة .وقال المصدر: ان ” النائب محمد الدايني وعدد من مرافقيه المطلوبين للقضاء تمكنوا من مغادرة العراق عبر مطار اربيل الدولي الى جهة لم يتم تحديدها على خلفية صدور أوامر اعتقال بحق الدايني المطلوب قضائيا بتهم تتعلق باستحواذه على أملاك تعود للدولة في بغداد، فضلا عن تورطه وشبكته بعمليات ابتزاز وتزوير وتضخم في الأموال والتحريض الطائفي”.وأضاف ان “حكومة إقليم كردستان سهلت عملية هروب الدايني الى خارج البلد وعدد من افراد شبكة يقودها الدايني سهلت عملية استيلاءه على أملاك تعود للدولة” ، مبينا ان ” جهات متنفذة أبلغت الدايني بمغادرة العراق فورا قبيل اعتقاله “.

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