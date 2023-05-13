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السوداني:لا بديل عن الدولة فهي الضامن لكل أبنائها
نائب:توافق نيابي على تخفيض العجز في الموازنة
تشكيل تحالف جديد” صقور الوطن فرسان السيادة الحرامية” بين مشعان والخنجر
رئيس حزب كردي يطالب الأكراد بعدم دفع الضرائب والفواتير لحكومة البارزاني الفاسدة
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل ويجب اعفائه لأنه سيعرض المسافرين جوا إلى خطرا كبير
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نائب:توافق نيابي على تخفيض العجز في الموازنة
رئيس حزب كردي يطالب الأكراد بعدم دفع الضرائب والفواتير لحكومة البارزاني الفاسدة
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل ويجب اعفائه لأنه سيعرض المسافرين جوا إلى خطرا كبير
مصدر كردي:نيجيرفان ومسرور رفضا طلب السوداني بتزويده العقود النفطية الموقعة من قبلهما مع تركيا
وزارة التجارة:واشنطن أكدت على دعم العراق في المجال الزراعي والري
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تشكيل تحالف جديد” صقور الوطن فرسان السيادة الحرامية” بين مشعان والخنجر
رئيس حزب كردي يطالب الأكراد بعدم دفع الضرائب والفواتير لحكومة البارزاني الفاسدة
مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل ويجب اعفائه لأنه سيعرض المسافرين جوا إلى خطرا كبير
مصدر كردي:نيجيرفان ومسرور رفضا طلب السوداني بتزويده العقود النفطية الموقعة من قبلهما مع تركيا
سياسي كردي:حضور السوداني وزعماء الإطار وتحالف السيادة لمتحف بارزاني يؤكد على خيانتهم
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- اذاعة INN