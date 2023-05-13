مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل ويجب اعفائه لأنه سيعرض المسافرين جوا إلى خطرا كبير

مصدر مسؤول:وزير النقل فاشل ويجب اعفائه لأنه سيعرض المسافرين جوا إلى خطرا كبير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر مسؤول في الخطوط الجوية العراقية ،السبت، بشأن ايقاف العمل بطائرات ايرباص A220، عن العمل، إثر تعرض محركاتها لمشاكل فنية. واضاف ، أن “قرار الإيقاف هذا جاء من منطلق المسؤولية في الحفاظ على سلامة المسافرين والحركة الجوية بعد المؤشرات الفنية الأولية التي كشفت عن تعرض محرك الطائرة ذات التسجيل YI-ARI  إلى تلف أجزاء من البطانة الداخلية لغطاء المحرك بتاريخ 30/4/2023 وكسر أجزاء من زعانف المروحة خلال هبوطها في مطار بغداد الدولي”، مبينة انه “اعقب هذا العارض بيومين طائرة أخرى لشركة الخطوط الجوية العراقية نوع A220 ذات التسجيل YI-ARI الى نفس الضرر في احد المحركات أثناء توجهها إلى تونس”.وهذا بسبب ضعف الوزير الذي أوعز بشراء هذا النوع من الطائرات لعدم فقه في الطيران وسلامته ولا حتى في الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالموانئ .وأكد ان تعيينه بهذا المنصب جاء وفق المحاصصة وبترشيح من الضمير الإيراني هادي العامري زعيم منظمة بدر ،وتابع المصدر ، ان الخلل في المحركات   وخلال فترات زمنية متقاربة تستدعي في عالم الطيران إتخاذ الإجراء المناسب والسريع حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية والطائرات من أي عواقب أخرى”.واضافت أنه “جدير بالذكر أن العديد من شركات الطيران تستخدم نفس نوع محركات طائرات A220، قد تعرضت لذات المشاكل الفنية في محركاتها وقامت تلك الشركات بإيقاف تشغيل تلك  الطائرات  كشركة الطيران السويسرية والمصرية للطيران وشركات أخرى  حفاظاً على معايير السلامة الجوية”.ويمتلك العراق قرابة 5 طائرات من نوع ايرباص A220 والتي تم استيرادها حديثًا حيث بدأت تصل تباعا الى العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

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