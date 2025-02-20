مصدر مسؤول: تدفق عملات عراقية مزورة من قبل إيران لغرض سحب الدولار

مصدر مسؤول: تدفق عملات عراقية مزورة من قبل إيران لغرض سحب الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  افاد مصدر مسؤول الخميس، إن إيران دفعت للعراق عملات نقدية مزورة من خلال أذرعها العديدة  المتنفذة مقابل سحب الدولار خاصة فئة (25) ألف دينار، وأضاف المصدر ،أن العراق في ظل الحكم الإطاري برئاسة السوداني اصبح ضيعة إيرانية بكل ما تعنيه الكلمة فإيران تملك القرار الأول والأخير من خلال أذرعها السياسية والأمنية وغير ذلك ولايمكن استقرار العراق ونظافته إلا بالتخلص من النفوذ الإيراني ، واكد المصدر ان المواطن العراقي يفضل التعامل بالدولار بدلا من الدينار خشية من التزوير وإجراءات البنك المركزي بزعامة  الاطاري علي العلاق ضعيفة في هذا الاتجاه  إضافة الى صمت حكومي عن ما تقوم به ايران من  اضرار اقتصادية  وامنية في العراق. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *