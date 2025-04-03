مصدر مسؤول: دعوة الرئيس اللبناني لزيارة العراق جاءت بتوجيه إيراني لاستمرار دعم حزب الله اللبناني

مصدر مسؤول: دعوة الرئيس اللبناني لزيارة العراق جاءت بتوجيه إيراني لاستمرار دعم حزب الله اللبناني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم رئيس اللبناني العماد جوزيف عون، امس الأربعاء، دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة بغداد. وقال مصدر سياسي مسؤول، ان دعوة السوداني للرئيس اللبناني جاءت بتوجيه إيراني  لدعم حكومة  العماد عون مقابل غض النظر عن نشاطات حزب الله اللبناني واستمرار العراق بتزويد حزب الله بملايين الدولارات شهرياً وبالأسلحة والتجهيزات العسكرية على حساب العراق وأهله وموازنة تعاني من عجز مالي كبير جدا وزيادة في نسبة الفقر والبطالة  لخدمة المشروع الإيراني .

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