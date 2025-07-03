مصدر مسؤول: شركة أمريكية ستتولى حماية الحلبوسي

مصدر مسؤول: شركة أمريكية ستتولى حماية الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الأنبار، الخميس، أن رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي بدأ مفاوضات مع إحدى الشركات الأمنية الأمريكية لتولي مهمة حماية موكبه، بدلاً من القوة الأمنية التابعة للحشد العشائري التي كانت مكلفة بهذه المهمة.وأوضح المصدر، أن “هيئة الحشد الشعبي أبلغت القوة المكلفة بحماية الحلبوسي بقرار سحبها وإعادتها إلى مواقعها الأصلية، على اعتبار أن الحلبوسي لا يشغل حالياً أي منصب رسمي يخول له تخصيص قوة أمنية لحمايته”.وأضاف أن “الحلبوسي لجأ إلى الاستعانة بقوة من الحشد العشائري مؤقتاً بعد تقليص عدد أفراد حمايته، ومن المرجح أن يتم سحب جميع القوات الرسمية المكلفة بحماية موكبه”. وأشار المصدر إلى أن الحلبوسي “ما زال يعتمد على دعم بعض الشخصيات السياسية المتنفذة، إضافة إلى دعم أمريكي، في مساعيه للحفاظ على نفوذه وتأمين حمايته الشخصية”. وأكد أن “الحلبوسي أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من رؤساء الشركات الأمنية الأمريكية، تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن تولي هذه الشركات مهمة تأمين موكبه”.

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