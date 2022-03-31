مصدر مسؤول ينفي طلب الصدر من برهم صالح الانسحاب من الترشح لرئاسة الجمهورية

مصدر مسؤول ينفي طلب الصدر من برهم صالح الانسحاب من الترشح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، يوم الخميس، ما تداولته وسائل إعلام حول إجراء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح يطالب فيه الأول الاخير بالانسحاب من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.وقال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في تصريح عممه على وسائل الإعلام ، اليوم، ان ما تناقلته بعض المواقع الخبرية حول إجراء الصدر اتصالا بصالح حول ملف ترشيحات رئاسة الجمهورية، خبرا مفتعلا و عاريا عن الصحة.

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