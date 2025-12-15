مصدر مطلع:إتفاق عراقي سوري لإعادة إحياء خط كركوك – بانياس

بغدلد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر مطلع،الاثنين، عن اتفاق عراقي – سوري أولي لإعادة إحياء خط كركوك – بانياس النفطي للعمل مجدداً بعد استكمال الأطر الإستراتيجية المتفق عليها بين الجانبين.

وقال المصدر ، إن “وفداً برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مدير عام شركة تسويق النفط (سومو) علي نزار، ومدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم، وعدداً من المعنيين في الوزارة، زار دمشق الأسبوع الماضي للاتفاق مع المسؤولين في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على آليات استئناف العمل بخط كركوك – بانياس”.

وأشار إلى أن الجانبين “ناقشا متطلبات مشروع مد الأنبوب العراقي عبر موانئ بانياس وطرطوس ووضع الأطر الإستراتيجية لتنفيذها”.

وتابع أن “التفاهمات الأولية تنسجم وتوجهات الجانبين حول إعادة إحياء خط الأنابيب بعد تقييم الضرر وجاهزية الأنبوب لإعادة تفعيله، بانتظار التقرير النهائي للفريق الاستشاري الذي يعكف على إعداد دراسة مفصلة عن إمكانية تفعيل الخط النفطي والمكاسب المتوقعة”.

ولفت المصدر إلى أن “شركة تركية متخصصة في تنفيذ خطوط أنابيب إستراتيجية لنقل النفط ستنفذ المشروع وتحدد القيمة أو الكلفة الفعلية، علماً أن كلفة إحياء المشروع سيتقاسمها العراق مع سوريا باعتباره يحقق مكاسب للجانبين”.