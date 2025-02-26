مصدر مطلع:اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني لتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة

مصدر مطلع:اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني لتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن عقد اجتماع جديد بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، فيما بين انه يأتي لحسم ملف تشكيل حكومة الإقليم.وقال المصدر ، إن “اجتماعا سيعقد بين الوفدين الخاص بلجنة في الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في مصيف بيرمام بمدينة أربيل”.وأضاف أن “رئيس وفد الديمقراطي سيكون هوشيار زيباري، فيما سيكون وفد الاتحاد الوطني برئاسة قوباد طالباني، وسيكون اجتماعا حاسماً لملف تشكيل حكومة الإقليم، والاتفاق على شكل الحكم في السنوات المقبلة، وعقد جلسة البرلمان المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *