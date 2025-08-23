مصدر مطلع:اجتماع قريباً لائتلاف إدارة الدولة لبحث أحداث السليمانية

مصدر مطلع:اجتماع قريباً لائتلاف إدارة الدولة لبحث أحداث السليمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال مصدر مطلع، السبت، ان “قادة ائتلاف إدارة الدولة من قبل جميع الكتل السياسية وبحضور رئيسي البرلمان والوزراء سيعقدون، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً مهماً في القصر الحكومي ببغداد، لمناقشة اخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والعملية الانتخابية المرتقبة”.ويركز الاجتماع بحسب المصدر، “على تطورات الأحداث الأخيرة في السليمانية، كما ستتم مناقشة ملف تمرير قانون الحشد الشعبي والتهديدات الامريكية بخصوص القانون، وإمكانية فرض عقوبات أمريكية صارمة ضد العراق في حال تمريره”.وبين المصدر، ان “اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، سيناقش أيضاً ملف تصدير نفط إقليم كوردستان والحلول فيما يخص استمرار دفع رواتب موظفي الإقليم، إضافة الى شرح مفصل بشأن العملية الانتخابية من مختلف جوانبها”.

