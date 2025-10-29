مصدر مطلع:استبعاد النائب (حسين عرب) من الانتخابات لتزوير شهادته

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع ،الأربعاء، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدت النائب الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة حسين عرب من السباق الانتخابي، على خلفية عدم إثبات صحة وثيقته الدراسية خلال عملية التدقيق الأخيرة.ولم تعلن المفوضية حتى اللحظة أي تفاصيل رسمية بشأن استبعاد عرب أو المرشحين الآخرين، فيما يُتوقع أن تصدر قائمة محدّثة بأسماء المستبعدين خلال الساعات أو الأيام المقبلة بعد انتهاء عملية التدقيق.كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استبعاد عدد من المرشحين في عموم المحافظات، على خلفية مخالفات قانونية أو فقدان شرط “حسن السيرة والسلوك” المنصوص عليه في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020.

