مصدر مطلع:الحجز على عقارات رئيس حركة الجيل الجديد لاسترداد الديون على شركاته
 أربيل / شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (31 آب 2025)، أن وزارة المالية في إقليم كردستان باشرت بإجراءات بيع ممتلكات رئيس “حراك الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد بعد الحجز عليها بموجب قرارات قضائية، وذلك بهدف استرداد الديون المترتبة على الشركتين لصالح الوزارة.وقال المصدر ، إن “الديون التي تراكمت على شركات عبد الواحد وصلت إلى نحو 92 مليار دينار عراقي”.وكانت محكمة السليمانية قررت الخميس الماضي تأجيل محاكمة شاسوار عبد الواحد إلى يوم الثلاثاء المقبل بحسب مصدر قضائي.وقال المصدر ، إن “محكمة السليمانية قررت تأجيل جلسة محاكمة عبد الواحد، على خلفية تعدد الدعاوى المرفوعة ضده والتي بلغ عددها 79 دعوى، بينها 70 شكوى مقدمة من مساهمي شركة (جافي لاند)، وخمس شكاوى أخرى من جهات حكومية تتعلق بعدم تسديد الديون”.وأشار إلى أن “القاضي سيحسم في الجلسة المقبلة مصير عبد الواحد، سواء بالإفراج عنه بكفالة أو الإبقاء على توقيفه”، لافتاً إلى أن “عبد الواحد ما يزال قيد الاعتقال منذ ليلة 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”.

