مصدر مطلع:السوداني توجه للكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أميرها

مصدر مطلع:السوداني توجه للكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أميرها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيغادر اليوم العاصمة بغداد إلى الكويت. وان” السوداني اتصل بمحافظ البصرة اسعد العيداني، لمرافقته في الزيارة إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح”.وأعلن الديوان الأميري الكويتي ظهر يوم امس السبت (16 كانون الأول 2023)، وفاة أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.

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