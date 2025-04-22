مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله

مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله
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 بغداد/ بكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،الثلاثاء، إن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في دعوتي رئاستي الوزراء والجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله”.ولفت المصدر إلى أن “المحكمة قررت تأجيل الدعوة إلى يوم 30 – نيسان -2025”.وفي سياق منفصل، أشار المصدر إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر”.

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