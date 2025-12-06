مصدر مطلع:تأجيل حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع ،السبت،أن قادة المجلس السياسي خلال اجتماع عقدوه مساء الخميس الماضي في منزل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لم يتوصلوا إلى اتفاق بشان اختيار احد المرشحين 6 لمنصب رئيس البرلمان القادم، وأضاف،إن موضوع حسم مرشح المجلس السياسي لرئاسة البرلمان تأجل إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية عل النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

