مصدر مطلع:تم حسم تصدير النفط من الإقليم من خلال سومو

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، أن وفد حكومة إقليم كردستان دخل باجتماع قبل قليل مع وفد الحكومة الاتحادية، تمهيداً لحسم الملفات العالقة بين الطرفين قبل جلسة مجلس الوزراء العراقي التي ستعقد اليوم.وقال المصدر ، إن “بخصوص ملف تصدير النفط، فقد تم التوصل لاتفاق حاسم وشامل بشأن استئناف التصدير، وبالانتظار الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء”، مبيناً أن “العمل يجري حالياً على حسم نقطة الإيرادات الداخلية، كونها العائق الوحيد، وإذا لم يتم التوصل إلى حل بشأنها، فسترفع لمجلس الوزراء لينظر بها ويصوت على الاتفاق النهائي”.

