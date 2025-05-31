مصدر مطلع:مقاطعة معظم الأحزاب الكردية لاجتماع البارزاني

مصدر مطلع:مقاطعة معظم الأحزاب الكردية لاجتماع البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، السبت، عن احتمالية إلغاء الاجتماع الذي دعا له الحزب الديمقراطي الكردستاني للقوى والأحزاب الكردية اليوم السبت في مدينة أربيل.وقال المصدر، إن: “كتل الجيل الجديد وتيار الموقف وجبهة الشعب وحزب العدل الإسلامي، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحركة التغيير قاطعت الاجتماع”.وأضاف، أن “زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لن يحضر الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم، وسيحضر هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ممثلا عن الحزب”.وأشار إلى أن “الاجتماع سيختصر على الديمقراطي والاتحاد الوطني وقوى كردية صغيرة، وممثلي المكونات”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني وجه دعوة إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كردستان لعقد اجتماع عام.وجاء في دعوة الحزب الديمقراطي أن الهيئة العاملة للحزب ترى ضرورة عقد اجتماع موسع مع الأحزاب السياسية لمناقشة الوضع الراهن لاسيما بعد قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب إقليم كردستان.

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