مصدر مطلع:وفد إيراني إلى بغداد لبحث” الديون التي لاتخلص”!
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد إيراني رسمي رفيع المستوى إلى بغداد، للتباحث مع الحكومة العراقية حول عدد من الملفات المهمة.وأوضح المصدر، أن الوفد الذي سيزور بغداد قريباً “يضم عدداً من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة عدد من القضايا المهمة مع بغداد، ومن بينها ملف الديون الإيرانية المتراكمة بذمة بغداد إزاء تصدير الغاز إلى العراق”، مشيراً إلى أن “الوفد سيناقش ايضاً الاتفاق على آلية تسديد هذه الديون”.وأضاف، أن “الوفد سيناقش ملف استيراد غاز تركمانستان والفيتو الأمريكي عليه”.ووفقاً للمصدر ذاته، فإن “المباحثات ستضم ملف الشراكة الأمنية بين العراق وإيران وتبادل المعلومات المخابراتية والاستخبارية ، كما ستتم مناقشة ملف الانسحاب الأمريكي من العراق ومرحلة ما بعد الانسحاب”.كما ستتضمن نقاشات الوفد في بغداد، “كيفية عقد اتفاقات أولية لشراكات مستقبلية في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار على أن تكون تلك الشركات بمأمن عن العقوبات الدولية  التي قد تصدر ضد إيران”.كما سيناقش الوفد، ملفات اخرى سيعلن عنها في وقت لاحق، وحسب المصدر.ونوه المصدر ذاته إلى أن “الحراك الإيراني يأتي كخطوات استباقية لضمان الاستحقاقات المالية إلى جانب الحفاظ على شراكات استراتيجية معتدلة، إلى جانب الحفاظ على دورها في ضبط إيقاع أمن واستقرار المنطقة”.وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أعلن في عام 2023 التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.

