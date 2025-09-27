مصدر مطلع:وفد إيراني إلى بغداد لبحث” الديون التي لاتخلص”!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد إيراني رسمي رفيع المستوى إلى بغداد، للتباحث مع الحكومة العراقية حول عدد من الملفات المهمة.

وأوضح المصدر، أن الوفد الذي سيزور بغداد قريباً “يضم عدداً من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة عدد من القضايا المهمة مع بغداد، ومن بينها ملف الديون الإيرانية المتراكمة بذمة بغداد إزاء تصدير الغاز إلى العراق”، مشيراً إلى أن “الوفد سيناقش ايضاً الاتفاق على آلية تسديد هذه الديون”.