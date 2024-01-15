مصدر مطلع:وفد من مفوضية الانتخابات وصل أربيل لتحديد موعدا جديدا لانتخابات برلمان الإقليم

مصدر مطلع:وفد من مفوضية الانتخابات وصل أربيل لتحديد موعدا جديدا لانتخابات برلمان الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مطلع، الاثنين، أن وفداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصل اليوم الى كردستان لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية للإقليم.وقال المصدر ، ان “وفداً من رئاسة مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين والقضاة، وصلوا اليوم  أربيل”.وأضاف ان “هدف الزيارة هو للتباحث مع رئاسة إقليم كردستان حول تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم”، مبينا أن “يوم 16 من الشهر الحالي سيكون اللقاء لتحديد موعد الانتخابات”.وكانت مفوضية الانتخابات قد اعتذرت الى الاقليم عن عدم امكانيتها اجراء انتخابات برلمانية في كردستان بالموعد المحدد 25 شباط من العام الجاري، لاسباب فنية ولوجستية تتعلق بالتمويل، اضافة الى انتظار بت المحكمة الاتحادية بشكل الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *