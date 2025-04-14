مصدر مطلع: السوداني سيزور السليمانية الأربعاء المقبل لبحث ملفات”سياسية واقتصادية”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،الاثنين، إن “رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيقوم يوم الأربعاء المقبل بزيارة إلى مدينة السليمانية، ويتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني”.

وأوضح المصدر أن “الزيارة تأتي في سياق تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، خاصة مع تزايد التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال.

وأضاف أن “الاجتماع المرتقب بين السوداني وطالباني قد يتناول ملفات مهمة تتعلق بالعلاقة بين أربيل وبغداد، والوضع الداخلي في إقليم كوردستان، فضلاً عن ملفات أمنية وسياسية أخرى”.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تشهد مؤخراً محاولات مستمرة لرأب الصدع ومعالجة الخلافات العالقة، وسط مساعٍ لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات الراهنة التي تمر بهاالبلاد.