مصدر مطلع: السوداني سيزور ديالى قريباً

مصدر مطلع: السوداني سيزور ديالى قريباً
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر مطلع في ديوان محافظة ديالى اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، عن تشكيل لجنة عليا تتألف من مدراء عشرة أقسام في ديوان المحافظة، استعدادا لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي لم يحدد موعدها بعد، غير أنها متوقعة في وقت قريب.وقال المصدر ، إن “هذه الزيارة ستحمل سبعة ملفات مهمة، أبرزها المشاريع الاستراتيجية في ديالى وسبل دعم بغداد، وملفات أخرى للنقاش”. يُذكر أن هذه الزيارة لمحافظة ديالى ستكون الأولى للسوداني خلال عام 2024 والثانية خلال فترة ولايته.

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