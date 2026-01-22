مصدر مطلع: العراق يبلغ سوريا أي تجاوز للحدود سيواجه بقوة نارية هائلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الخميس، عن توجيه رسالة عراقية غير معلنة إلى دمشق خلال الساعات الـ24 الماضية، تتعلق بأمن الشريط الحدودي بين البلدين.وقال المصدر، إن “بغداد وجهت عبر قنوات التنسيق رسالة واضحة إلى دمشق، مفادها أن أي اختراق أو تجاوز للشريط الحدودي العراقي سيُواجه بالقوة النارية”، مبيناً أن “هناك حالة استنفار شاملة لجميع القطعات العسكرية، مع منحها صلاحية التعامل المباشر مع أي تهديدات محتملة”.وأضاف أن “هذه التعليمات وصلت إلى جميع القواطع دون استثناء”، لافتاً إلى أن “الرسالة العراقية تؤكد بشكل صريح أن اختراق الحدود يُعد خطاً أحمر، وأن رد الفعل سيكون مباشراً ودون تردد”.وأشار المصدر إلى أن “رسالة الردع العراقية لا ترتبط بتوقيت زمني محدد، بل تقوم على التعامل الفوري مع أي تجاوز”، مؤكداً أن “هذه الرسالة تعكس موقفاً عراقياً حازماً تجاه السلطة الحاكمة في دمشق، في إطار تأكيد السيادة وحماية الأمن الوطني”.

