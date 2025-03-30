مصدر مطلع: تغييرات أمنية في ديالى

مصدر مطلع: تغييرات أمنية في ديالى
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع ،اليوم الأحد (30 اذار 2025)،عن صدور قرار من وزارة الداخلية بتكليف العميد محمد منذر الغضبان حميد الملا جواد التميمي بمنصب مدير شؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى.وقال المصدر ، إن “قرارًا رسميًا صدر من وزارة الداخلية بتكليف العميد محمد منذر حميد الملا جواد التميمي بمنصب مدير شؤون الداخلية والأمن في ديالى”.وأضاف ، أن “القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم”، مشيرًا إلى أن “التميمي يعد من الكفاءات التي كان لها أدوار نشطة خاصة في ملفات عديدة من مدن ديالى نتيجة توليه عدة مناصب، قبل أن يصدر قرار بتكليفه بإدارة مدير شؤون الداخلية والأمن في ديالى”.وأكد، أن “هذا التغيير يعد الثالث في المناصب المهمة التي تحدث في ديالى خلال عام 2025”.وشهدت محافظة ديالى خلال عام 2025 سلسلة من التغييرات في المناصب الأمنية المهمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار الأمني ومكافحة التحديات التي تواجهها المحافظة نتيجة وقوعها تحت سيطرة ميليشيا بدر والحرس الثوري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *