مصدر مطلع: توقف أكثر من 30 بئراً نفطياً عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء

مصدر مطلع: توقف أكثر من 30 بئراً نفطياً عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن توقف أكثر من 30 بئراً نفطيةً عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في البصرة والمحافظات الجنوبية.و قال المصدر ، إن “الآبار التي توقفت اليوم عددها 35 بئراً، وانتاجها يصل 57 ألف برميل من النفط يوميا”، موضحا أن “هذه الآبار تعمل بالغاطسات و جرت معالجة الموقف عبر تشغيل المولدات الكهربائية”.و تشهد المحافظات الجنوبية انقطاعاً تاماً للكهرباء منذ فجر اليوم الخميس بسبب زيادة في التوليد ما تسبب في حدوث تسرب في خط ميسان 400 – واسط. بذكر ان  الحكومات الإيرانية في العراق صرف على وزارة الكهرباء منذ 2006 ولغاية حكومة السوداني 98 مليار دولار والبلد بلا كهرباء!!!.

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