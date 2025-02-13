مصدر مطلع: توقف أكثر من 30 بئراً نفطياً عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء

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اليوم ..شباب العراق لكرة القدم في مواجهة مع نظيره الكوري الشمالي
كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين الأسم الجديد بدلا من (أساطير الخليج)
العراق يستضيف بطولة “مستر يونيفرس” الدولية لبناء الاجسام
اليوم..مباراتين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم
أهم المباريات الأوروبية لهذا اليوم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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نائب: الأحزاب الإطارية المتنفذة ترفض استجواب وزرائها الفاسدين من قبل البرلمان
الإطار:بقائنا في الحكم يتطلب التأييد لقرارات المحكمة الاتحادية على قوانين صوت عليها برلمان غير مكتمل النصاب
نائب إطاري:المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط سياسية برد دعاوى الطعن بالقوانين الجدلية
سياسي كردي:حكومة البارزاني استولت على (5) مليارات دولار من البنك التجاري العراقي وتمت تسويتها “سياسيا”
مصادر أمنية :معامل لصنع المخدرات في العراق بإدارة جهات حشدوية متنفذة
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- اذاعة INN