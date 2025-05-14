مصدر مطلع :مجلس ديالى تحول إلى حلبة “ملاكمة”

مصدر مطلع :مجلس ديالى تحول إلى حلبة “ملاكمة”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، حصول سجال حاد بين عضوين في مجلس محافظة ديالى، تطور إلى تبادل اللكمات داخل مبنى المجلس.وقال المصدر ، إن “مشادة كلامية نشبت بين عضوين في مجلس ديالى أثناء انعقاد جلسة المجلس بحضور أغلب الأعضاء، تطورت لاحقًا إلى تراشق واشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل عدد من الأعضاء وفرق الحماية لفضّ الاشتباك ومنع تفاقم التوتر”.وأضاف أنه “تمت السيطرة على الوضع سريعًا، في حين لا تزال الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف غير معروفة حتى الآن”.وأشار المصدر إلى أن “الحادثة وقعت في ظل غياب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، الذي كان في زيارة لإحدى الدوائر الخدمية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *