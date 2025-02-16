مصدر مطلع: وكيل وزير الخارجية الإيراني يجتمع مع أدواتهم في بغداد

مصدر مطلع: وكيل وزير الخارجية الإيراني يجتمع مع أدواتهم في بغداد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع ،الاحد، إن وكيل وزير الخارجية الإيراني التقى فور وصوله بغداد، كلا من الولائي محمد حسين بحر العلوم وكيل وزارة الخارجية العراقية، و قاسم الاعرجي القيادي في منظمة بدر الإيرانية ومستشار الأمن القومي. وأضاف أن وكيل وزارة الخارجية الإيراني سيلتقي أيضا بالإيراني محسن المندلاوي، وغدا الاثنين سيتوجه الى أربيل عاصمة إقليم كوردستان ويلتقي هناك القادة والمسؤولين.

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