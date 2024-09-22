مصدر نيابي:أمريكا وإيران وتركيا والكويت تنتهك السيادة العراقية لضعف حكومة السوداني

مصدر نيابي:أمريكا وإيران وتركيا والكويت تنتهك السيادة العراقية لضعف حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي،  الأحد، أن أربع دول تمارس انتهاكات ضد السيادة العراقية، عازيا أسباب الانتهاكات إلى ضعف حكومة السوداني وقال المصدر، إن “دول أمريكا وإيران وتركيا والكويت تمارس انتهاكات صارخة تجاه السيادة العراقية وسط ضعف الدبلوماسية الخارجية”. وأضاف، أن “تركيا تحتل عشرات الكيلومترات في عمق الأراضي العراقية وتضع الثكنات العسكرية داخل إقليم كردستان دون أي ردع حكومي”. وأشار إلى أن “الانتهاك الواضح لسيادة العراق من قبل امريكا وتركيا والكويت وإيران اظهر الضعف الدبلوماسي الذي يعانيه العراق”.

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