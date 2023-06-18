مصدر نيابي:ثلث أعضاء البرلمان غادروا لأداء فريضة الحج للمرة الرابعة على حساب الدولة

مصدر نيابي:ثلث أعضاء البرلمان غادروا لأداء فريضة الحج للمرة الرابعة على حساب الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر نيابي، الاحد، بمغادرة أكثر من 40 % من أعضاء مجلس النواب خارج العراق لأداء فريضة الحج على نفقة الحكومة وللمرة الرابعة . وقال المصدر ، إنه “بعد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية بدأ أعضاء مجلس النواب بمغادرة الأراضي العراقية للالتحاق بحجاج بيت الله الحرام”. واضاف ان ” نسبة عدد أعضاء مجلس النواب من الذين غادروا الى الديار المقدسة بلغ اكثر من 40%”.وأشار الى ان” جميع نفقات سفر أعضاء مجلس النواب تم احتسابها وصرفها من خزينة الدولة العراقية”.يذكر ان مجلس النواب باشر بعطلته التشريعية للفصل الثاني من السنة الأولى بعد ان تم التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية”.

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