مصدر نيابي: تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأسبوع المقبل

آخر تحديث:

 بغداداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس القضاء الأعلى سيُجيب خلال الساعات المقبلة على طلب الاستفسار المقدم بشأن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم آخر.وقال المصدر، إن أمام القضاء الأعلى خيارين لتحديد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة دستورياً بـ30 يوماً.وأوضح أن الخيار الأول يتمثل باعتماد يوم انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب موعداً لبدء التوقيت المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال اعتماد هذا الخيار سيكون يوم الخميس الحالي موعداً لانعقاد جلسة الانتخاب. وأضاف أن الخيار الثاني هو عدم اعتماد أيام العطل الرسمية ضمن التوقيت المحدد، وهي (الجمعة، والسبت، ويوم 1 و6 يناير / كانون الثاني)، وبناءً على ذلك تُحدَّد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع المقبل، ويُعدّ يوم الأحد هو الأقرب حالياً.وقرر رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، واشار إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط.

