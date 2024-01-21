مصدر نيابي: تحقيقات غير معلنة في ثروات تسعة مسؤولين عراقيين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، عن وجود تحقيقات غير معلنة في ثروات تسعة مسؤولين عراقيين في عدة محافظات. وقال المصدر ، ان “العديد من الأدلة قدمت من قبل نواب وشخصيات حول ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين في بغداد والمحافظات، وسط تساؤلات لمعرفة مصدر تلك الأموال، خاصة وانهم موظفون حكوميون”.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف أسمه، انه “بالفعل هناك تحقيقات تجري حاليا في ملف 9 مسؤولين”، لافتا الى ان” الثراء الفاحش مصدر قلق حقيقي دفع الجهات الرقابية الى فتح ملفات مهمة في الأشهر الماضية من اجل بيان مصادر تلك الأموال التي حاول البعض بها شراء عقارات واراضي”.وأشار الى ان” 2024 سيشهد نقلة نوعية في ملف مكافحة الفساد، خاصة في الثروات المشبوهة للبعض”، متوقعا “صدور قرارات مهمة في الأسابيع القادمة”.وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، دعا السبت (20 كانون الثاني 2024)، لمساندة المنظومة الرقابيَّة والتعاون معها في سعيها لاجتثاث آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.