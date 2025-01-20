مصدر نيابي: فتح تحقيق عن تهريب(250) ألف برميل نفط يومياً من قبل حكومة البارزاني

مصدر نيابي: فتح تحقيق عن تهريب(250) ألف برميل نفط يومياً من قبل حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاثنين، ان لجنة من النزاهة فتحت تحقيق موسع حول عمليات تهريب اكثر من 250 الف برميل يوميا من النفط الى تركيا عبر معابر غير نظامية في محافظة اربيل شمال العراق.وقال المصدر ، ان “لجنة من هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية فتحت تحقيق موسع بعملية تهريب اكثر من 250 برميل يوميا الى تركيا من قبل حكومة إقليم كردستان عبر معابر غير نظامية وبحماية قوات البيشمركة والاسايش وتودع مبالغ النفط المهرب في مصارف وبنوك تعود لمسعود البارزاني وتتقاسمها الأحزاب الكردية في محافظتي اربيل والسليمانية”.واضاف ان “لجنة من النزاهة ستصل في غضون الايام القليلة المقبلة الى محافظة اربيل لتحقيق مع مسؤولين كبار حول كميات النفط المهرب الى تركيا”.وبين ان “توقف عمليات تصدير النفط العراقي الى تركيا عبر ميناء جيهان انعش عمليات تهريب المشتقات النفطية من إقليم كردستان الى تركيا، على الرغم من ان عمليات تصدير النفط الى تركيا متوقف بشكل رسمي من قبل شركة تسويق النفط (سومو )”.واكد المصدر ان “عمليات تهريب المشتقات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا نشطت خلال الفترة الحالية”.

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