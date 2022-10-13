مصدر نيابي يكشف عن مكونات الكتلة الأكبر بالعدد

مصدر نيابي يكشف عن مكونات الكتلة الأكبر بالعدد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر نيابي،اليوم الخميس،أن مكونات “الكتلة الأكبر” التي اعلن عنها الإطار التنسيقي هي “دولة القانون/نوري المالكي/38 مقعداً،  تحالف الفتح/هادي العامري/31 مقعداً،وتحالف قوى الدولة الوطنية/عمار الحكيم/11 مقعداً، والعقد الوطني/فالح الفياض/8 مقاعد، وتحالف النهج الوطني/عبدالحسين الموسوي/4مقاعد”.واضاف، أن الكتلة الاكبر تضم ايضا، ” تجمع السند الوطني/احمد الاسدي/مقعد واحد، و تحالف الآمال الوطني/محمد الوزان/مقعد واحد، و تحالف تصميم /عامر الفائر/7مقاعد، و تيار الفراتين/محمد شياع السوداني/3مقاعد، وحركة الوفاء العراقية/عدنان الزرفي/مقعدان اثنان، وحركة بلادي/زهرة البجاري/مقعد واحد، وتحالف العراق المستقل/محسن علي اكبر المندلاوي/14مقعد”.كما ضمت الكتلة الاكبر، ” النهج الوطني/ابتسام هاشم الهلالي/مقعد واحد، و حركة حقوق/حسين مؤنس/ 6 مقاعد، و حركة العراق الوطنية/علي المكصوصي/مقعد واحد، وحركة قادمون/حسين الرماحي/مقعدان، و نواب مستقلين/5 مقاعد “.واكد المصدر ان مجموع مقاعد الكتلة الاكبر بلغ 136 مقعداً.

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